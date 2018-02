Georgia: giornata di lutto per cittadino morto a Tskhinvali, per media osseti la causa sarebbe un infarto

- La morte di Archil Tatunashvili, il cittadino georgiano morto in circostanze ancora da chiarire in un carcere del territorio occupato di Tskhinvali, è un’altra conseguenza dolorosa dell’occupazione della Georgia e dell’aggressione russa. O ha detto oggi il ministro dei Rifugiati georgiano, Sozar Subari, citato dall’agenzia di stampa “Intepress News” nel corso della giornata di lutto disposta dalle autorità di Tbilisi per commemorare la morte del concittadino. Nota anche come Ossezia del Sud, la regione di Tskhinvali è una delle aree amministrative non controllate dal governo di Tbilisi. “Prima di tutto dovremmo fare tutto il possibile per liberare quelle persone ancora in stato di detenzione a auspichiamo nel sostegno della comunità internazionale; al tempo stesso dovremmo fare il nostro meglio per porre fine all’occupazione, e sfortunatamente la Georgia non è da sola in questo senso: l’aggressione russa riguarda diversi paesi, inclusi i nostri amici ucraini, ma il sostegno internazionale ci dà la speranza che l’occupazione finirà”, ha detto Subari. (segue) (Res)