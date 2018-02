Georgia: giornata di lutto per cittadino morto a Tskhinvali, per media osseti la causa sarebbe un infarto (2)

- Il presidente del parlamento, Irakli Kobakhidze, ha detto che la morte di Tatunashvili a Tskhinvali è una vicenda molto dolorosa. “Dovrebbero essere prese tutte le misure possibili per proteggere i diritti dei nostri concittadini”, ha detto Kobakhidze. Tuttavia, in una giornata di lutto nazionale, non sono mancate le polemiche politiche. L’esponente del partito di opposizione Movimento nazionale unito Khatia Dekanoidze ha detto che Tatunashvili è una vittima provocata dal governo. “Questa è la dura realtà quando le autorità del nostro paese non fanno nulla per proteggere i nostri cittadini”, ha detto Dekanoidze. Il 22 febbraio scorso, tre cittadini georgiani - Archil Tatunashvili, Levan Qutashvili e Ioseb Pavliashvili - sono stati arrestati ad Akhalgori, una municipalità della regione di Tskhinvali, dalle forze che occupano illegalmente questa parte del territorio georgiano. (segue) (Res)