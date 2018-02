Georgia: giornata di lutto per cittadino morto a Tskhinvali, per media osseti la causa sarebbe un infarto (3)

- Ieri è stato riferito che uno dei tre è morto in carcere in circostanze ancora da verificare. La notizia della morte di Tatunashvili ha scosso l’opinione pubblica e provocato la condanna unanime delle autorità georgiane. Successivamente è stata comunicata la liberazione di Levan Kutashvili e Ioseb Pavliashvili che ora si troverebbero ad Akhalgori, una delle città illegalmente occupate. “Il Servizio di sicurezza statale chiede alle forze di occupazione russe e alle autorità de facto della regione di non creare alcune barriera artificiale che impedisca alle persone menzionate di spostarsi nel territorio controllato dal governo centrale”, si legge in una nota diffusa ieri dall’organismo di sicurezza di Tbilisi. Il Servizio di sicurezza ha inoltre negoziato lo straporto della salma di Tatunashvili. Secondo i media osseti controllati dalle autorità locali, tuttavia, il cittadino georgiano non sarebbe morto in carcere ma in un ospedale a causa di un attacco cardiaco. (segue) (Res)