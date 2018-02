Azerbaigian: proseguono i preparativi in vista delle presidenziali dell'11 aprile

- Decade oggi la scadenza di una serie di misure facenti parte dei preparati attualmente in corso per le elezioni presidenziali azere che si terranno l’11 aprile. Secondo il calendario, scade oggi il termine per l'approvazione dei requisiti per la preparazione e il numero dei certificati di voto. I requisiti, riferisce l'agenzia di stampa "Trend", devono essere approvati dalla Commissione elettorale centrale (Cec) almeno 45 giorni prima della votazione, vale a dire fino alla giornata odierna. Anche il processo di rilascio dei certificati di voto da parte della Cec alle commissioni elettorali distrettuali terminerà oggi. Inoltre, il processo di pubblicazione dell'elenco dei seggi elettorali è attualmente in fase di completamento. Anche il processo di approvazione dei requisiti relativi alla preparazione dei protocolli di voto delle commissioni elettorali da parte della Cec è attualmente in fase di realizzazione. (Res)