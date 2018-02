Israele: Santo Sepolcro chiuso per protesta da autorità religiose cristiane di Gerusalemme (2)

- Secondo le autorità religiose cristiane, questa “campagna sistematica e offensiva ha raggiunto un livello senza precedenti”. Il municipio di Gerusalemme viene, infatti, accusato di avere “emesso ordini di requisizione scandalosi su beni, proprietà e conti bancari delle chiese per presunti debiti dovuti a tasse municipali punitive”. Per i capi delle chiese cristiane di Gerusalemme, le mosse del municipio cittadino sono contrarie alla “storica posizione delle chiese nella Città santa” e “al loro rapporto con le autorità civili”. Inoltre, le misure del municipio di Gerusalemme “violano gli accordi in vigore e gli obblighi internazionali che garantiscono i diritti e i privilegi delle chiese”, prosegue il comunicato diffuso alla chiusura del Santo Sepolcro. Per i capi delle confessioni cristiane, le iniziative delle autorità israeliane “paiono un tentativo di indebolire la presenza cristiana a Gerusalemme”. Secondo la nota odierna, “le vittime maggiori” delle misure sui beni ecclesiastici “saranno le famiglie povere, che verranno private di casa e cibo, e i bambini che non potranno più frequentare le scuole”. Per difendere “diritti e proprietà”, le autorità cristiane di Gerusalemme “unite, ferme e risolute”, hanno quindi deciso, come “misura di protesta”, di “prendere un’iniziativa senza precedenti chiudendo la chiesa del Santo Sepolcro”. (Res)