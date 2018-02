Siria: previsto oggi colloquio Macron-Merkel-Putin su attuazione cessate il fuoco

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Angela Merkel, avranno oggi un colloquio con il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, sulla tregua in Siria, decisa ieri, 24 febbraio, dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. Lo rende noto la presidenza francese in un comunicato. Nella nota si legge che il cessate il fuoco in Siria rappresenta “una prima tappa indispensabile”. Macron e Merkel avranno, quindi, un colloquio con Putin sulla “attuazione della risoluzione” del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sul “processo politico necessario a instaurare una pace duratura in Siria”. Nel comunicato dell’Eliseo, si afferma poi che l’attuazione concreta della tregua in Siria verrà seguita “con estrema attenzione” e che la decisione del Consiglio di sicurezza dell’Onu “deve essere rispettata”. In particolare, “i convogli umanitari devono poter giungere senza attesa nelle località più colpite da violenze e privazioni”. Per quanto riguardi i feriti, prosegue l’Eliseo, questi devono essere trasferiti al più presto lontano dalle aree di conflitto per poter ricevere le cure mediche necessarie. Infine, la presidenza francese chiede a “tutti i paesi coinvolti” di “agire per la piena attuazione” del cessate il fuoco in Siria “nei prossimi giorni, a cominciare dai garanti dei colloqui di Astana, ovvero Russia, Turchia e Iran”. (segue) (Res)