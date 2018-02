Siria: previsto oggi colloquio Macron-Merkel-Putin su attuazione cessate il fuoco (2)

- Nella serata di ieri, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all’unanimità una proposta di risoluzione, avanzata da Kuwait e Svezia, che chiede un cessate il fuoco di un mese in Siria. Il testo approvato dal Consiglio di sicurezza invita tutte le parti del conflitto a fermare i combattimenti sul territorio siriano e aderire a una tregua di lunga durata, che consenta l'invio di aiuti umanitari e il trasporto dei feriti. Il cessate il fuoco non include le operazioni militari contro le organizzazioni terroristiche note come Stato islamico (Is), al Qaeda e l'ex Fronte al Nusra. Il voto sulla proposta di risoluzione per il cessate il fuoco in Siria, presentata da Kuwait e Svezia, è stato rinviato una prima volta nella notte tra il 22 e il 23 febbraio a causa dell’opposizione della Russia. Mosca aveva, infatti, annunciato di porre il veto su una risoluzione che includesse nel cessate il fuoco “gruppi di estremisti”. (segue) (Res)