Siria: capo Stato maggiore Iran, operazioni militari continueranno nei sobborghi di Damasco “sotto il controllo dei terroristi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Iran e il governo di Damasco, i sobborghi della capitale siriana “sotto il controllo dei terroristi” non sono inclusi nel cessate il fuoco in Siria, deciso ieri, 24 febbraio, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha affermato oggi il capo di Stato maggiore della Difesa iraniano, Mohammad Baqeri. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”, per Baqeri il cessate il fuoco di 30 giorni approvato all’unanimità dal Consiglio di sicurezza dell’Onu è stato invocato da “quanti non desiderano pace e stabilità in Siria al fine di sostenere i terroristi”. La tregua, ha sottolineato il capo di Stato maggiore iraniano, giunge, infatti, quando “l’esercito siriano sta per eliminare i terroristi dai sobborghi di Damasco”. Tuttavia, ha proseguito Baqeri, l’impegno del governo siriano e dei suoi alleati, tra cui Iran e Russia, ha consentito di giungere a un cessate il fuoco “moderato” per permettere la prosecuzione della lotta contro gruppi terroristici, come l’ex Fronte al Nusra. I sobborghi di Damasco “sotto il controllo dei terroristi”, come al Ghouta, non saranno, quindi, inclusi nella tregua di 30 giorni decisa dall’Onu e “e le operazioni militari continueranno”, ha dichiarato il generale Baqeri. Tuttavia, ha sottolineato il capo di Stato maggiore iraniano, i governi Teheran e Damasco sono determinati ad adempiere alla risoluzione delle Nazioni Unite per la tregua umanitaria nelle altre zone della Siria. (segue) (Irt)