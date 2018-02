Siria: capo Stato maggiore Iran, operazioni militari continueranno nei sobborghi di Damasco “sotto il controllo dei terroristi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi, l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, aveva segnalato due incursioni dell’aeronautica siriana nel sud di contro il settore di Chifouniya, alla periferia di Douma, centro principale di al Ghouta. Gli attacchi sono avvenuti dopo che, nella serata di ieri, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all’unanimità una proposta di risoluzione, avanzata da Kuwait e Svezia, che chiede un cessate il fuoco di un mese in Siria. Il testo votato dal Consiglio di sicurezza invita tutte le parti del conflitto a fermare immediatamente i combattimenti sul territorio siriano e aderire a una tregua di lunga durata, che consenta l'invio di aiuti umanitari e il trasporto dei feriti. Il cessate il fuoco non include le operazioni militari contro le organizzazioni terroristiche note come Stato islamico (Is), al Qaeda e l'ex Fronte al Nusra. (segue) (Irt)