Albania-Italia: Ferrero (Tuxor), sviluppare la cooperazione imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania è un paese allettante per gli investitori italiani. Lo ha detto Giuseppe Ferrero, presidente di Tuxor, società leader in Italia nella fornitura di materiali per l'ingegneria civile e petrolchimica, in un’intervista all’agenzia di stampa albanese “Ata”. Ferrero si è detto fermamente convinto che gli investitori italiani svilupperanno le attività di cooperazione in Albania e ha garantito che si impegnerà a presentare le opportunità offerte da questo piccolo mercato in futuri incontri imprenditoriali. La cooperazione economico-imprenditoriale di alto livello fra Italia e Albania è stata confermata all’inizio di questa settimana durante il business forum che si è svolto a Tirana cui hanno partecipato oltre 200 imprese italiane. L’evento è stata un’occasione di confronto con le controparti albanese ed esplorare opportunità di cooperazione in aree di interesse reciproco. (segue) (Alt)