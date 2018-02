Albania-Italia: Ferrero (Tuxor), sviluppare la cooperazione imprenditoriale (2)

- Tuxor è uno dei fornitori del progetto del gasdotto transadriatico (Tap), il tratto conclusivo del Corridoio meridionale del gas, che trasporterà il metano azero del giacimento di Shah Deniz all’Italia, attraversando proprio l’Albania e la Grecia. "L'Albania è desiderosa di fare importanti passi in avanti. Sento il desiderio, l'entusiasmo, il coraggio e la volontà. Di sicuro, i cinque anni a venire vedranno un boom economico", afferma Ferrero che ha parlato anche del futuro del Tap, definito un progetto strategico perché in grado di attrarre capitali e spingere la regione verso lo sviluppo. "Ad oggi, l'energia è il motore dello sviluppo e Tap è energia", ha affermato Ferrero. Infine l’imprenditore ha sottolineato le solide relazioni e la vicinanza geografica come strumenti per intensificare la cooperazione bilaterale. (Alt)