Russia: ministero Interno, 4.500 persone al corteo commemorativo a Mosca per Boris Nemtsov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 4.500 persone stanno partecinapndo al corteo commemorativo per ricordare la scomparsa del noto oppositore russo, Boris Nemtsov, ucciso tre anni fa. Secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno di Mosca, la polizia e la Guardia nazionale russa (Rosgvardia) hanno garantito l’ordine pubblico. Il corteo è iniziatp alle due del pomeriggio ora locale (12 in Italia) da Strastnoj Boulevard (adiacente alla via Tverskaja) e si è diretto verso viale Sakharov, nel centro di Mosca. Nemtsov era una figura molto nota nella scena politica russa: negli anni Novanta ha occupato diversi incarichi di governo, mentre negli anni Duemila è diventato un rappresentante molto attivo dell’opposizione. Nemtsov è stato ucciso con un colpo di pistola nel centro di Mosca il 27 febbraio del 2015 mentre stava parlando con un amico. Al momento non si è riusciti a identificare i suoi assassini, ma da tempo l’oppositore aveva detto di temere per la propria vita (Rum)