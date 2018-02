Serbia-Russia: ministri Esteri, convergenza vedute su maggioranza questioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia e la Russia anno un'ampia convergenza di vedute sulla maggior parte delle attuali questioni internazionali. Lo hanno dichiarato i ministri degli Esteri di Belgrado e Mosca, rispettivamente Ivica Dacic e Sergej Lavrov, in una conferenza stampa tenuta nella sede di Palazzo Serbia a Belgrado. Dacic ha espresso soddisfazione per il livello di cooperazione con la Russia, "che non è solo sulla carta" ma è un partenariato strategico ricco di contenuti. "Sono molto grato per il continuo sostegno della Russia, quando si parla di integrità territoriale e sovranità della Serbia. E' noto che la Russia ha posto il veto al tentativo di accusare il popolo serbo di genocidio, e ha inoltre comprensione per la posizione della Serbia quando si tratta dell'autoproclamata indipendenza del Kosovo", ha osservato Dacic. (Seb)