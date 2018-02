Serbia-Russia: ministro russo Lavrov, Mosca tiene in alta considerazione neutralità militare di Belgrado

- La Russia tiene in alta considerazione la linea della Serbia che va verso la tutela della propria neutralità militare: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, oggi in visita a Belgrado. In un intervento dinanzi ai docenti e agli studenti presso il Rettorato dell'Università di Belgrado, Lavrov ha aggiunto che gli sforzi della Serbia verso l'adesione Ue non sono di ostacolo ad un ulteriore approfondimento dell'amicizia serbo-russa. Riguardo alla decisione di Belgrado di mantenere la propria neutralità militare, Lavrov ha ancora osservato che si tratta di una decisione sovrana della dirigenza politica serba, rispettata in quanto tale dalla Russia. "Tale status è un fattore che contribuisce alla stabilità dell'intera regione", ha osservato Lavrov aggiungendo che la Russia continuerà a fornire il proprio aiuto alla Serbia riguardo alla questione del Kosovo, attenendosi alla Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite. Il ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, ha osservato che Serbia e Russia hanno dei rapporti di amicizia plurisecolari. La Serbia, ha aggiunto, "non ha mai, non può e non intende" condurre una politica antirussa. "La Serbia oggi non può difendere i propri interessi nazionali senza l'aiuto della Russia", ha concluso Dacic. (Seb)