Difesa: Slovenia, brigata "bocciata" a test Nato non partirà per missioni in Kosovo e Libano

- La brigata dell'Esercito sloveno, che la scorsa settimana ha fallito il test per la prontezza di combattimento della Nato (combat readiness), non prenderà parte alle missioni dell'Alleanza atlantica. E' quanto annunciato dall'Esercito di Lubiana oggi come riportato dall'agenzia di stampa "Sta". In particolare, la 72ma brigata slovena non partirà, come precedentemente deciso, per le missioni Nato in Libano e Kosovo. Poche ore prima il governo di Lubiana ha deciso di fare cessare l'incarico del capo di Stato maggiore della Difesa, generale Andrej Osterman. La decisione è stata presa proprio come conseguenza del fallimento del test per la prontezza di combattimento della Nato. Il vice capo di Stato maggiore Alan Geder, con una lunga esperienze nell'Esercito sloveno, è stato già nominato per rimpiazzare Osterman nella posizione. (segue) (Lus)