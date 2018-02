Albania: per Osce rapporto Trasparency international dimostra che corruzione è tra maggiori sfide per il paese (2)

- I risultati sull'Albania indicano che "serve maggiore responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche e indagini indipendenti sulla corruzione", come osserva l'Osce, invitando le "istituzione pubbliche e le agenzie incaricate al rispetto dello Stato di diritto di proseguire l'attuazione delle riforme nel settore giudiziario e nella lotta alla corruzione, secondo le raccomandazioni internazionali". L'Osce aggiunge inoltre di essere "disposta a sostenere l'Albania nella sua lotta alla corruzione". Secondo il rapporto, la situazione sulla corruzione nel 2017 sarebbe peggiorata in tutti i paesi dei Balcani occidentali, tranne che in Kosovo, l'unico ad aver registrato un miglioramento rispetto al 2016. (Alt)