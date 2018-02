Kosovo: generale Foggo (Nato), trasformazione Ksf in Esercito solo con modifiche Costituzione

- La trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un Esercito regolare deve avvenire tramite modifiche costituzionali. Lo ha rimarcato il comandante del Comando congiunto delle Forze alleate a Napoli, ammiraglio James Foggo. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", il comandante Foggo ha precisato che non esiste un altro percorso per il Kosovo per dotarsi di un esercito regolare. "La Nato e il Consiglio atlantico sono stati qui diversi mesi fa e hanno chiarito che per la Nato, se la trasformazione delle Ksf in Esercito sarà fatta, ciò dovrà avvenire tramite modifiche costituzionali", ha assicurato Foggo, in conferenza stampa presso il quartiere generale della missione Kfor a Pristina. (segue) (Kop)