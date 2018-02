Kosovo: generale Foggo (Nato), trasformazione Ksf in Esercito solo con modifiche Costituzione (4)

- Il presidente Hashim Thaci ha evidenziato a fine anno che il Kosovo è uno Stato pienamente funzionante, ma rimangono presenti un “numero ingiustificato” di missioni internazionali a dare "l’impressione di un paese in fase di transizione". Thaci ha dichiarato che “il tempo delle missioni internazionali in Kosovo è passato”. “Rimaniamo grati alla comunità internazionale – ha precisato Thaci -, per tutte le cose positive che ha portato in Kosovo, così come li riteniamo responsabili di tutte le omissioni e fallimenti”. A parere del presidente kosovaro, “ora la responsabilità del nostro viaggio è nelle nostre mani” e, a tale scopo, “dobbiamo urgentemente ricostruire un consenso nazionale sulle questioni di comune interesse”. (segue) (Kop)