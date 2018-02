Kosovo: nuovo rinvio per ratifica accordo confini con Montenegro

- Il voto del parlamento kosovaro per la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro è stato nuovamente rinviato. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", la decisione è stata presa in quanto permangono divisioni tra i partiti e la nuova riunione è stata fissata per il prossimo mercoledì. Il nuovo rinvio sarebbe stato determinato da un contrasto emerso in aula tra il premier Ramush Haradinaj e i deputati del maggiore partiti di opposizione, Lega democratica del Kosovo (Ldk). L'obiettivo comune dei partiti kosovari rimane in ogni caso la ratifica dell'accordo prima dell'arrivo a Pristina del Commissario europeo Jean Claude Juncker, prevista per il 28 febbraio. (segue) (Kop)