Albania-Kosovo: ambasciata Usa a Tirana "delusa" da dichiarazione premier Rama su presidenza congiunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma per l'ambasciata statunitense "un linguaggio disinvolto che porta a delle allusioni sull'unificazione non è utile e danneggia le relazioni dell'Albania con i paesi vicini. Noi invitiamo i leader politici ad essere buoni vicini e lasciare alle spalle quel linguaggio del passato che porta alle divisioni", sottolinea la dichiarazione dell'ambasciata Usa. Il premier da parte sua ha precisato che durante il suo discorso nel parlamento del Kosovo "ho permesso a me stesso di correre con l'immaginazione, su come potrebbe essere il 20mo anniversario dell'indipendenza del Kosovo. Tutto qui. Pensate che 20 anni fa nessuno poteva immaginarsi che il Kosovo festeggiasse adesso 10 anni di indipendenza. Sembrava utopistico", ha sottolineato Rama, aggiungendo che "se vogliamo precisare il contesto, prima di questa frase ho detto anche che dopo 10 anni la Serbia e l'Albania saranno membri dell'Unione europea, che il dialogo fra Belgrado e Pristina sarà concluso con successo e che gli albanesi ed i serbi staranno vivendo in pace tra loro". (segue) (Alt)