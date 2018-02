Albania-Kosovo: ambasciata Usa a Tirana "delusa" da dichiarazione premier Rama su presidenza congiunta (3)

- Reazioni critiche alla sua dichiarazioni ci sono state non solo in Kosovo, Albania e in Serbia dove si è parlato della "rinascita del sogno della 'Grande Albania'". Un monito è giunto anche da Bruxelles. "Dichiarazioni che possono essere interpretate come interferenze politiche nei paesi vicini non sono d'aiuto nel costruire relazioni di buon vicinato", ha detto la portavoce Ue, Catherine Ray. "L'Unione europea si attende che, in tutta la regione – ha aggiunto la portavoce – si continuino a costruire relazioni costruttive e cooperative, e che ci si concentri sull'intensificare il lavoro sui rispettivi programmi di riforma per portare avanti il percorso di integrazione nell'Ue". Ma per Rama la reazione della Commissione europea è stata "politicamente corretta". (Alt)