Serbia-Russia: ministro russo Lavrov, in Europa situazione "non sana"

- In Europa "regna una situazione non sana" a causa dei tentativi di alcuni membri Ue e Nato "di innalzare il confronto": lo ha detto il ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov, oggi in visita a Belgrado. In una conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo Ivica Dacic, Lavrov ha citato a questo proposito l'esempio del Montenegro ed il suo ingresso nella Nato. "Spingono la Nato sempre più a est senza tenere conto del parere degli abitanti, e questo è quanto è accaduto in Montenegro e quello che ora si tenta di fare in Macedonia, ma anche in Bosnia Erzegovina", ha osservato Lavrov. Riguardo al Kosovo, Lavrov ha detto che Mosca sostiene tutti gli accordi raggiunti, mentre riguardo alla Bosnia Erzegovina ha osservato che è necessario che tutte le questioni aperte siano risolte sulla base degli accordi raggiunti dalle due entità e dalle tre popolazioni che costituiscono lo stato. (Seb)