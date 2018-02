Difesa: Slovenia, brigata "bocciata" a test Nato non partirà per missioni in Kosovo e Libano (2)

Lubiana, 22 feb 17:38 - (Agenzia Nova) - La scorsa settimana, alla fine di una serie di test Nato, la 72ma brigata slovena è stata dichiarata "inadatta al combattimento", come ammesso dallo stesso ministero della Difesa di Lubiana in un comunicato. "Il fallimento da parte di un reparto delle Forze armate slovene al test per la prontezza di combattimento Nato è un problema che dovrà essere affrontato", ha dichiarato ieri il presidente sloveno Borut Pahor, dopo avere avuto un incontro sulla questione con il ministro della Difesa Andreja Katic. I militari di Lubiana coinvolti in questo "fallimento" sono circa 800. Molti di loro avrebbero dovuto sostituire, a partire da questa primavera, i soldati sloveni del 36mo contingente già dispiegato nell'ambito della missione Nato Kfor in Kosovo. (Lus) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La scorsa settimana, alla fine di una serie di test Nato, la 72ma brigata slovena è stata dichiarata "inadatta al combattimento", come ammesso dallo stesso ministero della Difesa di Lubiana in un comunicato. "Il fallimento da parte di un reparto delle Forze armate slovene al test per la prontezza di combattimento Nato è un problema che dovrà essere affrontato", ha dichiarato ieri il presidente sloveno Borut Pahor, dopo avere avuto un incontro sulla questione con il ministro della Difesa Andreja Katic. I militari di Lubiana coinvolti in questo "fallimento" sono circa 800. Molti di loro avrebbero dovuto sostituire, a partire da questa primavera, i soldati sloveni del 36mo contingente già dispiegato nell'ambito della missione Nato Kfor in Kosovo. (Lus)