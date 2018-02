Kosovo: presidente Thaci, Ue riconsideri "politiche esitanti" verso Pristina (2)

- "La Serbia sta solo perdendo tempo nell’ostruire il riconoscimento del Kosovo come paese indipendente ma è un processo irreversibile", ha detto nel fine settimana il presidente del Kosovo Thaci, in un’intervista all’emittente televisiva “Tvn1”. “Sono consapevole che le sfide che abbiamo davanti sono legate al consolidamento dello status internazionale del Kosovo. In ogni caso sono certo che il Kosovo farà parte della Nato, dell’Unesco, dell’Interpol e tutte le organizzazioni internazionali”, ha aggiunto Thaci invitando la Serbia a non interessarsi alle questioni interne a Pristina ma di “risolvere i suoi problemi”. Secondo Thaci, tutte le questioni aperte con la vicina Belgrado, saranno risolte quest’anno grazie a uno "storico accordo" che potrebbe portare “alla normalizzazione delle nostre relazioni e allo stesso tempo alla riconciliazione tra i due popoli. La pace tra Serbia e Kosovo significa pace per i Balcani occidentali”, ha proseguito Thaci sottolinendo come un accordo di pace tra le due parti significherebbe “l’europeizzazione dell’intera regione”. (segue) (Kop)