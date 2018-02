Kosovo: nuovo rinvio voto su accordo demarcazione confini con Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto dell'Assemblea nazionale del Kosovo sulla ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro è stato nuovamente rinviato. Lo ha confermato il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, come riportato dall'emittente "Rtk". Secondo quanto spiegato da Veseli, la nuova riunione del parlamento per la ratifica dell'accordo dovrebbe svolgersi domani. Il nuovo rinvio del voto sull'importante accordo, decisivo per sbloccare la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue, è stato motivato con la necessità di trovare un "consenso ampio" nel parlamento di Pristina. "Siamo sulla strada giusta", ha affermato Veseli. La stampa di Pristina sottolinea che il partito Lega democratica del Kosovo (Ldk), all'opposizione, avrebbe condizionato il suo voto favorevole con la rimozione del rapporto della commissione governativa, predisposto dall'ex deputato Shpejtim Bulliqi. La Lista Serba ha ribadito da parte sua la posizione fermamente contraria alla ratifica dell'accordo. (Kop)