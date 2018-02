Balcani: ministro Esteri di Mosca Lavrov conclude visita in Slovenia e Serbia, "no a scelta fra Occidente e Russia" (9)

- Riguardo al Kosovo, Lavrov ha detto nella stessa conferenza stampa che Mosca sostiene tutti gli accordi raggiunti, mentre riguardo alla Bosnia Erzegovina ha osservato che è necessario che tutte le questioni aperte siano risolte sulla base degli accordi raggiunti dalle due entità e dalle tre popolazioni che costituiscono lo stato. Nel corso dell'intervento presso il Rettorato, il ministro serbo Dacic ha osservato che Serbia e Russia hanno dei rapporti di amicizia plurisecolari. La Serbia, ha aggiunto, "non ha mai, non può e non intende" condurre una politica antirussa. "La Serbia oggi non può difendere i propri interessi nazionali senza l'aiuto della Russia", ha concluso Dacic. I legami storici, culturali e religiosi sono stati messi in primo piano attraverso la visita alla Cattedrale ortodossa di San Sava. Nel corso della visita è stato presentato il grande mosaico della cupola centrale, collocato ad un'altezza di 65 metri e realizzato da 70 artisti russi e serbi sotto la guida degli esperti dell'Accademia russa di Belle arti. Il presidente serbo Vucic ha ringraziato Gazprom per la donazione di 4 milioni di euro devoluta a favore della realizzazione del mosaico. (segue) (Seb)