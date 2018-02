Kosovo: stampa locale, trovato consenso tra i partiti per ratifica accordo confini con Montenegro

- I partiti politici del Kosovo avrebbero trovato il consenso necessario per ratificare l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. E' quanto scrive oggi il quotidiano "Klan Kosova", precisando che la riunione dei gruppi parlamentari di ieri notte a Pristina ha avuto un esito positivo. L'incontro dei rappresentanti dei partiti con il presidente del parlamento Kadri Veseli, si legge su "Klan Kosova", "è stato fruttuoso ed è stato trovato un accordo per la ratifica". Secondo quanto riportato, il voto sull'accordo sui confini con il Montenegro potrebbe avvenire già oggi, come inizialmente annunciato dalla stampa locale, o comunque entro la prossima settimana. L'obiettivo dei partiti kosovari è in ogni caso la ratifica dell'accordo prima dell'arrivo a Pristina del Commissario europeo Jean Claude Juncker, prevista per il 28 febbraio. (segue) (Kop)