Kosovo: generale Foggo (Nato), trasformazione Ksf in Esercito solo con modifiche Costituzione (3)

- "L'esercito kosovaro potrebbe essere istituito nella prima metà del 2018", ha detto in precedenza il capo dello segreteria della presidenza del Kosovo, Bekim Collaku, in un'intervista al quotidiano "Koha Ditore". Secondo Collaku l'esercito del Kosovo avrebbe potuto essere creato già l'anno scorso, se non fosse stato per "l'insistenza" dei partner strategici ad adempire al processo dei cambiamenti costituzionali. Collaku ha detto tuttavia che gli sforzi per garantire apertura stanno terminando. "Non aspetteremo per sempre", ha aggiunto Collaku sottolineando che la prima metà di quest'anno è un momento adatto per portare a termine il processo di istituzione dell'esercito kosovaro. "Non abbiamo tempo da perdere e il Kosovo ha bisogno del proprio esercito", ha concluso Collaku. (segue) (Kop)