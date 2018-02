Turismo: Albania, cresciuto del 34,5 per cento numero visitatori stranieri nel gennaio 2018

- il numero degli stranieri che hanno visitato l'Albania nel gennaio del 2018 ha registrato una forte crescita del 34,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017: lo rivelano i dati pubblicati dall'Istituto albanese delle Statistiche (Instat). In totale il numero dei visitatori è salito a oltre 232 mila unità. Al primo posto i turisti dal Kosovo (77 mila) seguiti da quelli provenienti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), con 37 mila visitatori, e poi quelli dal Montenegro, 3 mila. Al quarto posto, in lieve crescita anche il numero dei turisti italiani, salito a 19 mila visitatori. Nel 2017, il numero dei turisti stranieri che hanno visitato l'Albania è stato di oltre 5,1 milioni di unità.(Alt)