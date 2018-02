Speciale difesa: Kosovo, per generale Foggo (Nato) trasformazione Ksf in Esercito solo con modifiche Costituzione

- La trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un Esercito regolare deve avvenire tramite modifiche costituzionali. Lo ha rimarcato il comandante del Comando congiunto delle Forze alleate a Napoli, ammiraglio James Foggo. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", il comandante Foggo ha precisato che non esiste un altro percorso per il Kosovo per dotarsi di un esercito regolare. "La Nato e il Consiglio atlantico sono stati qui diversi mesi fa e hanno chiarito che per la Nato, se la trasformazione delle Ksf in Esercito sarà fatta, ciò dovrà avvenire tramite modifiche costituzionali", ha assicurato Foggo, in conferenza stampa presso il quartiere generale della missione Kfor a Pristina.Secondo quanto dichiarato a gennaio dal ministro per le Forze di sicurezza di Pristina, Rrustem Berisha, entro il mese di aprile sarà presentata al governo la bozza di legge sulla trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Kfs) in un Esercito regolare. Come affermato da Berisha le Ksf sono del tutto pronte ad essere trasformate in un Esercito, nonostante diversi esperti locali abbiano definito probabile un rinvio del processo di trasformazione. In particolare, un elemento di difficoltà non trascurabile, sarebbe legato alla maggioranza di due terzi richiesta per il sostegno al provvedimento in parlamento: una soglia non facile da raggiungere, considerando anche l'opposizione dei parlamentari del partito Lista serba."L'esercito kosovaro potrebbe essere istituito nella prima metà del 2018", ha detto in precedenza il capo dello segreteria della presidenza del Kosovo, Bekim Collaku, in un'intervista al quotidiano "Koha Ditore". Secondo Collaku l'esercito del Kosovo avrebbe potuto essere creato già l'anno scorso, se non fosse stato per "l'insistenza" dei partner strategici ad adempire al processo dei cambiamenti costituzionali. Collaku ha detto tuttavia che gli sforzi per garantire apertura stanno terminando. "Non aspetteremo per sempre", ha aggiunto Collaku sottolineando che la prima metà di quest'anno è un momento adatto per portare a termine il processo di istituzione dell'esercito kosovaro. "Non abbiamo tempo da perdere e il Kosovo ha bisogno del proprio esercito", ha concluso Collaku.Il presidente Hashim Thaci ha evidenziato a fine anno che il Kosovo è uno Stato pienamente funzionante, ma rimangono presenti un “numero ingiustificato” di missioni internazionali a dare "l’impressione di un paese in fase di transizione". Thaci ha dichiarato che “il tempo delle missioni internazionali in Kosovo è passato”. “Rimaniamo grati alla comunità internazionale – ha precisato Thaci -, per tutte le cose positive che ha portato in Kosovo, così come li riteniamo responsabili di tutte le omissioni e fallimenti”. A parere del presidente kosovaro, “ora la responsabilità del nostro viaggio è nelle nostre mani” e, a tale scopo, “dobbiamo urgentemente ricostruire un consenso nazionale sulle questioni di comune interesse”.Thaci ha rimarcato che l’obiettivo di Pristina è indubbiamente l’adesione all’Ue e “non di avere delle missioni internazionali a tempo indeterminato nel paese”. “Nell’estate del prossimo anno, vedremo il termine definitivo del mandato della missione europea Eulex”, ha affermato il presidente kosovaro, il quale è poi tornato ad attaccare il Tribunale speciale per i presunti crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck): “La comunità internazionale ha imposto la sua istituzione - ha detto -. Le nostre istituzioni hanno accettato questo passo in quanto, al contrario, saremmo stati senza possibilità di evitare l’istituzione di un altro tribunale internazionale, sotto l’ombrello delle Nazioni Unite”. “Penso che il Tribunale speciale non sarà in grado di fare ciò che proclama, rafforzare il senso di giustizia per le vittime di guerra”, ha aggiunto Thaci, secondo cui mentre la Serbia ha le porte dell’Ue aperte “il Kosovo è tenuto isolato”. (Kop)