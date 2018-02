Kosovo: nuovo rinvio per ratifica accordo confini con Montenegro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appelli alla ratifica sono arrivati ieri dalle ambasciate di Ue e Stati Uniti a Pristina: la rappresentante dell'Unione in Kosovo, Nataliya Apostolova, ha richiamato i partiti politici locali a "pensare ai cittadini del Kosovo e ai suoi giovani" trovando il "consenso" sulla ratifica dell'accordo e dimostrando in questo modo "leadership" politica. Nei giorni scorsi il ministro per gli Affari europei di Pristina, Dhurata Hoxha, ha auspicato una rapida procedura di ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro "in modo che i cittadini kosovari potranno ottenere la liberalizzazione dei visti nell'Ue entro il 2018". Anche il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha invitato nei giorni scorsi i parlamentari a ratificare la dichiarazione congiunta, siglata dai presidenti di Kosovo e Montenegro e annessa all'accordo sulla demarcazione dei confini tra i due paesi. Secondo Haradinaj, il Kosovo "ha perso tre anni" sulla questione e ora la dichiarazione congiunta siglata dai presidenti Hashim Thaci e Filip Vujanovic "permette di modificare la demarcazione nell'area di Cakorr e Kulla”. (Kop)