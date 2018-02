Kosovo: presidente Thaci, Ue riconsideri "politiche esitanti" verso Pristina

- Il Kosovo è una storia di successo: Pristina sta migliorando continuamente la sua posizione internazionale e anche la sua economia è in crescita. Lo ha sottolineato il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, in un'intervista al quotidiano tedesco "Die Tageszeitung" ripresa dalla stampa di Pristina. Come evidenziato da Thaci, l'economia kosovara è in crescita e "abbiamo raggiunto un + 4 per cento del Pil negli ultimi anni". Il presidente kosovaro ha ribadito che Pristina ha chiaramente un orientamento euro-atlantico: "Posizioni e ideologie anti occidentali non hanno possibilità di successo o di avere influenza in Kosovo", ha assicurato invitando "l'Ue a riflettere sulle sue politiche esitanti" nei confronti del suo paese. Thaci ha infine accusato la Russia di utilizzare il suo potere di veto al Consiglio di sicurezza Onu per impedire al Kosovo di diventare un paese membro, accusando al contempo i cinque paesi Ue che ancora non riconoscono l'indipendenza di Pristina definendoli "un grave handicap". (segue) (Kop)