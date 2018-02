Serbia-Russia: Lavrov, ciascun paese ha diritto di decidere la propria politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni paese ha la piena libertà di scegliere e sviluppare la propria politica estera: lo ha detto il ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov, in una conferenza stampa tenuta ieri sera a Belgrado insieme al presidente serbo, Aleksandar Vucic. Lavrov ha ribadito che "stare dalla parte dell'Occidente o di Mosca" è una falsa scelta che non dovrebbe essere posta a nessuno stato. La Russia, ha detto ancora Lavrov, saluta con favore gli sforzi di Belgrado nello sviluppare i propri legami non solo con l'Ue ma anche con l'Unione economica eurasiatica. "Sappiamo – ha infine osservato Lavrov – che l'Ue sta ponendo determinate condizioni nei capitoli negoziali, incluse certe condizioni in politica estera, fra le quali le sanzioni contro la Russia e il riconoscimento del Kosovo". (Seb)