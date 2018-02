Serbia-Russia: Lavrov, pronti a partecipare al dialogo con Pristina se Belgrado lo chiederà

- La Russia "non si tirerà indietro" se Belgrado dovesse chiederle un coinvolgimento nel processo di dialogo con Pristina. Lo ha detto il ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov, in una conferenza stampa tenuta ieri sera a Belgrado insieme al presidente serbo, Aleksandar Vucic. Lavrov ha così risposto alla domanda dei giornalisti su un eventuale impegno di Mosca nel dialogo mediato dall'Ue qualora gli Stati Uniti ne fossero inclusi come richiesto dalle autorità kosovare. La Russia, ha precisato Lavrov, non si tirerà indietro di fronte ad una richiesta, ma questa deve partire dalla Serbia in quanto paese che sceglie in modo autonomo la propria politica estera.(Seb)