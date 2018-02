Balcani: rapporto Trasparency international su corruzione nel 2017, solo il Kosovo in miglioramento

- Il Kosovo è l'unico tra i paesi dei Balcani che nel 2017 ha registrato un miglioramento per quel che riguarda la situazione della corruzione. Il rapporto di Trasparency international sulla percezione del fenomeno della corruzione rivela che Pristina ha fatto un salto di 10 posti nella classifica mondiale rispetto al 2016, collocandosi all'85mo posto tra i 180 paesi presi in esame, con 39 punti su una scala da 0 (il più alto livello di corruzione) a 100 punti. Nel 2016 il Kosovo aveva ottenuto 36 punti. Ha fatto meglio degli altri paesi anche il Montenegro rimasto nella stessa posizione dello scorso anno, al 64mo posto, nonostante abbia ottenuto 46 punti, ovvero uno in più rispetto al 2016. (segue) (Alt)