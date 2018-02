Balcani: ministro Esteri di Mosca Lavrov conclude visita in Slovenia e Serbia, "no a scelta fra Occidente e Russia" (3)

- "Sappiamo – ha infine osservato Lavrov – che l'Ue sta ponendo determinate condizioni nei capitoli negoziali (di adesione della Serbia), incluse certe condizioni in politica estera, fra le quali le sanzioni contro la Russia e il riconoscimento del Kosovo". A due settimane dalla presentazione della Strategia dell'allargamento dell'Ue verso i Balcani occidentali, dunque, Lavrov ha voluto ribadire in due capitali della regione che per Mosca "è sbagliato" porre come condizione "Occidente o Russia". Nel corso della tappa slovena è stato siglato un accordo tra i governi di Mosca e Lubiana per il sostegno alle attività del Centro internazionale di ricerca sulla Seconda guerra mondiale, aperto a Maribor alla fine del 2017. Lavrov ha inoltre deposto una corona di fiori davanti al memoriale per i soldati russi caduti in Slovenia nel corso della prima guerra mondiale, ringraziando Lubiana anche per la tutela della Cappella della Moistrocca, monumento dall'alto valore simbolico per Mosca dove nel 2016 si è recato in visita lo stesso presidente Vladimir Putin. La tappa a Belgrado è servita a commemorare i 180 anni di rapporti diplomatici fra Serbia e Russia, e ha visto un'agenda fitta di appuntamenti a cominciare dall'incontro, ieri sera, con il presidente Vucic. (segue) (Seb)