Balcani: ministro Esteri di Mosca Lavrov conclude visita in Slovenia e Serbia, "no a scelta fra Occidente e Russia" (10)

- La cattedrale di San Sava, le cui fondamenta risalgono al 1895 e i cui lavori di ampliamento furono avviati nel 1935, "sarà completata" secondo quanto affermato da Vucic. Il capo dello stato ha osservato come lo stato serbo abbia investito negli ultimi mesi una somma maggiore di quella spesa negli ultimi decenni. La Chiesa ortodossa russa e quella serba, ha commentato Lavrov, vivono un periodo di grandi sfide ma mostrano fermezza "nonostante i giochi politici" che vengono giocati in Ucraina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e Montenegro. La costruzione della cattedrale è stata anche al centro del colloquio con la premier Ana Brnabic, la quale ha annunciato a Lavrov il termine dei lavori di costruzione per il 2019. La Brnabic ha inoltre ringraziato Mosca per la posizione tenuta sulla questione del Kosovo e per l'aiuto fornito a Belgrado nel dialogo con Pristina. Dal punto di vista della cooperazione economica, la Brnabic e Lavrov hanno valutato positivamente l'attuale andamento, in particolare nel settore dell'energia, e ribadito la necessità di porre l'accento in futuro sui progetti riguardanti le infrastrutture, i trasporti e l'agricoltura. La premier ha infine sottolineato il potenziale della cooperazione nel campo dell'innovazione tecnologica, della scienza e dell'istruzione. (Seb)