Slovenia-Serbia: presidente Pahor, Lubiana e Belgrado molto distanti su indipendenza Kosovo

- La Serbia e la Slovenia hanno due visioni diverse sull'indipendenza del Kosovo. Lo ha confermato oggi il presidente sloveno Borut Pahor, commentando le polemiche sollevatesi nei giorni scorsi dopo la sua visita in Kosovo in occasione del decimo anniversario dell'indipendenza di Pristina. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sta". Secondo Pahor, Lubiana continuerà a sostenere Pristina per superare l'attuale situazione in cui cinque paesi dell'Ue ancora non riconoscono l'indipendenza del Kosovo. A suo modo di vedere, quella del Kosovo è proprio una delle questioni politiche su cui Lubiana e Belgrado hanno le divergenze maggiori. (Lus)