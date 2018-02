Kosovo: ministro Esteri Pacolli, la Spagna deve riconoscere la nostra indipendenza

- L'indipendenza del Kosovo non è in alcun modo collegabile alle richieste della regione spagnola della Catalogna: per questo Madrid dovrebbe riconoscere la sovranità di Pristina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli, in un'intervista all'agenzia spagnola "Efe" ripresa dalla stampa di Pristina. "Avremo un accordo con la Serbia, che deve accettare che il Kosovo esiste ed è uno Stato indipendente", ha affermato Pacolli come riportato dal quotidiano kosovaro "Epoka". A parere del ministro degli Esteri, tale passo è cruciale per la riconciliazione tra Serbia e Kosovo e per lo sviluppo della regione balcanica. (Kop)