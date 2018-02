Albania-Kosovo: ambasciata Usa a Tirana "delusa" da dichiarazione premier Rama su presidenza congiunta

- L'ambasciata statunitense a Tirana ha dichiarato di essere "rimasta delusa" delle dichiarazioni del premier albanese Edi Rama durante l'intervento, pochi giorni fa, nella sessione straordinaria del parlamento di Pristina in occasione del decennale dell'indipendenza del Kosovo. "L'Albania e il Kosovo avranno una politica estera comune, e non solo ambasciate congiunte e missioni diplomatiche. Perché no, anche un solo presidente come simbolo di unità nazionale e politica di sicurezza nazionale comune", ha detto Rama a Pristina, sottolineando che "questa visione potrebbe non essere consigliabile in termini razionali" ma la storia "ci dice oggi che è giusto sognare e che non è impossibile da realizzare", ha aggiunto. in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva albanese "Top Channel", Rama ha poi spiegato che "la frase sulla possibilità che Albania e Kosovo possano avere tra dieci anni un unico capo dello Stato è stata presa fuori dal contesto e trasformata in un programma politico". (segue) (Alt)