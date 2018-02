Kosovo: movimento Vetevendosje rimane contrario a accordo sui confini con Montenegro

- L'attuale versione dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro non dovrebbe raggiungere l'Assemblea nazionale di Pristina per la ratifica. Lo pensa l'esponente del movimento Vetevendosje, Visar Ymeri, evidenziando che le obiezioni all'accordo da parte del suo partito rimangono nonostante la dichiarazione congiunta recentemente siglata dai presidenti di Kosovo e Montenegro, Hashim Thaci e Filip Vujanovic. "I partiti politici sono divisi in due gruppi da tre anni a questa parte", ha osservato l'esponente del partito kosovaro dell'opposizione aggiungendo che l'attuale accordo implica "una perdita di territorio per il Kosovo". A modo di vedere di Ymeri, inoltre, anche la dichiarazione congiunta tra i due presidenti lascia molto spazio a interpretazioni divergenti e l'accordo "ancora non ha lo stesso significato per le due parti". (segue) (Kop)