Serbia: ministro Esteri Dacic, Occidente "nasconde la testa sotto la sabbia" su politiche pro Grande Albania (4)

- La Serbia, ha ancora detto il ministro, è aperta al dialogo con gli albanesi per individuare una soluzione sostenibile allo status del Kosovo, che sia però in linea con la Risoluzione 1244 dell'Onu. Le dichiarazioni di Rama hanno provocato anche la reazione di Bruxelles attraverso la portavoce Ue, Catherine Ray. Le dichiarazioni che possono essere interpretate come interferenze politiche nei paesi vicini, ha detto la Ray, non sono d'aiuto nel costruire relazioni di buon vicinato. "L'Unione europea si aspetta che, in tutta la regione – ha aggiunto la portavoce – si continuino a costruire relazioni costruttive e cooperative, e che ci si concentri sull'intensificare il lavoro sui rispettivi programmi di riforma per portare avanti il percorso di integrazione nell'Ue". (Seb)