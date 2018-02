Speciale difesa: ministro serbo Vulin su dichiarazioni premier albanese, Grande Albania è la maggiore minaccia

- Il progetto di una Grande Albania è la più grave minaccia alla pace nella regione dei Balcani occidentali: lo ha dichiarato il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, in una nota rilanciata dai mezzi d'informazione locali. Vulin ha così commentato le affermazioni del premier albanese Edi Rama che ha suggerito, in un discorso pronunciato dinanzi al parlamento kosovaro, che Albania e Kosovo potrebbero avere in futuro un unico capo dello stato. Certe idee, ha detto ieri Vulin, sono la prova di un progetto di Grande Albania e vanno fermate. "Per questo ho proposto e propongo che il confine fra di noi e la Grande Albania vada tracciato in Kosovo, là dove l'estensione (di una Grande Albania) va fermata", ha osservato aggiungendo che si tratta di una grave minaccia alla sicurezza e alla pace di tutte le popolazioni nei Balcani. La comunità internazionale, ha concluso Vulin, deve mostrare determinazione del tutelare la pace nella regione.Le dichiarazioni pronunciate dal premier albanese Edi Rama su una possibile presidenza unica per Kosovo e Albania "sono contro la pace nella regione" anche secondo il ministro della Serbia per l'Innovazione, Nenad Popovic. In tali dichiarazioni, ha detto ieri Popovic in una nota rilanciata dalla stampa locale, "emerge il vero obiettivo del Kosovo e di tutti coloro che hanno sostenuto tale obiettivo vergognoso: ridisegnare i confini nella regione a vantaggio degli albanesi e provocare nuove tensioni e conflitti nei Balcani". La Serbia, ha ancora detto il ministro, è aperta al dialogo con gli albanesi per individuare una soluzione sostenibile allo status del Kosovo, che sia però in linea con la Risoluzione 1244 dell'Onu.Le dichiarazioni di Rama hanno provocato anche la reazione di Bruxelles attraverso la portavoce Ue, Catherine Ray. Dichiarazioni che possono essere interpretate come interferenze politiche nei paesi vicini, ha detto la Ray, non sono d'aiuto nel costruire relazioni di buon vicinato. "L'Unione europea si aspetta che, in tutta la regione – ha aggiunto la portavoce – si continuino a costruire relazioni costruttive e cooperative, e che ci si concentri sull'intensificare il lavoro sui rispettivi programmi di riforma per portare avanti il percorso di integrazione nell'Ue". (Seb)