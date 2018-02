Albania-Kosovo: dichiarazione su presidenza congiunta, per premier Rama "presa fuori dal contesto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Albania e il Kosovo avranno una politica estera comune, e non solo ambasciate congiunte e missioni diplomatiche. Perché no, anche un solo presidente come simbolo di unità nazionale e politica di sicurezza nazionale comune", ha detto Rama a Pristina, sottolineando che "questa visione potrebbe non essere consigliabile in termini razionali" ma la storia "ci dice oggi che è giusto sognare e che non è impossibile da realizzare", ha aggiunto. Nell'intervista a "Top Channel" invece, il premier ha spiegato che "se vogliamo precisare il contesto, prima di questa frase ho detto anche che dopo 10 anni la Serbia e l'Albania saranno membri dell'Unione europea, che il dialogo fra Belgrado e Pristina sarà concluso con successo e che gli albanesi ed i serbi staranno vivendo in pace tra loro". Il premier albanese si è detto sorpreso delle reazioni scatenate "come se fosse già stata aperta la gara per eleggere il presidente congiunto". (segue) (Alt)