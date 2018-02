I fatti del giorno - Balcani (2)

- Albania-Kosovo: dichiarazione su presidenza congiunta, per premier Rama "presa fuori dal contesto" -La frase del premier Edi Rama sulla possibilità che Albania e Kosovo possano avere tra dieci anni un unico capo dello Stato "è stata presa fuori dal contesto e trasformata in un programma politico". Lo ha affermato lo stesso premier albanese Edi Rama, i cui commenti durante l'intervento una sessione straordinaria del parlamento di Pristina in occasione del decennale dell'indipendenza del Kosovo hanno scatenato molte polemiche. In un'intervista all'emittente televisiva albanese "Top Channel", Rama ha precisato che "in quella occasione ho permesso a me stesso di correre con l'immaginazione, su come potrebbe essere il 20mo anniversario dell'indipendenza del Kosovo. Tutto qui. Pensate che 20 anni fa nessuno poteva immaginarsi che il Kosovo festeggiasse adesso 10 anni di indipendenza. Sembrava utopistico", ha sottolineato Rama. (segue) (Res)