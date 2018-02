Kosovo: presidente Thaci, Ue riconsideri "politiche esitanti" verso Pristina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, il presidente kosovaro ha spiegato come un simile accordo debba reggersi su “standard e modelli europei”, grazie al sostegno di Ue e Stati Uniti, attori internazionali “che dovrebbero assumere un ruolo attivo, dinamico e di guida nel dialogo tra Belgrado e Pristina”, ha aggiunto Thaci. “Questo è il momento giusto per i leader di entrambi i paesi per raggiungere un accordo, che aprirà la prospettiva alle generazioni future", ha continuato Thaci che si è soffermato anche sulla questione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), rimarcando la "buona volontà" di Pristina nell'accettarlo per mantenere la partnership strategica con Stati Uniti, Unione Europea e Nato, sebbene Thaci lo consideri una "ingiustizia storica". (Kop)