Serbia-Slovenia: premier serba, "sorpresa non piacevole" l'annuncio del presidente sloveno di voler promuovere riconoscimento Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, si è detta "spiacevolmente sorpresa" per l'intenzione annunciata dal presidente sloveno Borut Pahor di promuovere un riconoscimento dello stato del Kosovo. Secondo quanto riferisce la stampa serba, la Brnabic ha fatto riferimento all'annuncio di Pahor di voler esercitare la propria influenza sui 5 paesi membri dell'Ue che ancora non hanno riconosciuto il Kosovo come stato indipendente. L'affermazione di Pahor, secondo quanto osservato dalla Brnabic, "non è in linea" con i buoni rapporti bilaterali che intercorrono fra Belgrado e Lubiana. Il tema, ha aggiunto, non è stato affrontato nel corso del vertice intergovernativo che recentemente si è svolto a Lubiana fra il governo sloveno e quello serbo. "In quell'occasione – ha precisato la premier serba – ho pregato che loro, che hanno riconosciuto l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo, influiscano su Pristina affinché questa rispetti gli accordi che ha concordato e sottoscritto". La Brnabic ha aggiunto di voler affrontare l'argomento con l'omologo sloveno, Miro Cerar, ribadendo ancora una volta che affermazioni del genere non contribuiscono alla collaborazione e alla fiducia all'interno della regione. (Seb)