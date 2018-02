Kosovo: presidente Thaci riceve ministro Esteri del Bangladesh

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha incontrato oggi a Pristina il ministro degli Esteri del Bangladesh, Shahriar Alam, in visita nel paese balcanico in occasione del decimo anniversario per l'indipendenza. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", Thaci ha ringraziato Alam per il riconoscimento dell'indipendenza l'anno scorso, avvenuto "in un momento molto importante per il Kosovo". Thaci e Alam hanno ribadito nel loro incontro che è importante rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale tra Kosovo e Bangladesh.(Kop)