I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia: ministro Innovazione Popovic, dichiarazioni premier albanese su Kosovo sono contro pace regionale - Le dichiarazioni pronunciate dal premier albanese Edi Rama su una possibile presidenza unica per Kosovo e Albania "sono contro la pace nella regione": lo ha dichiarato il ministro della Serbia per l'Innovazione, Nenad Popovic, in una nota rilanciata dalla stampa locale. Il premier albanese Rama ha suggerito, in un discorso pronunciato ieri dinanzi al parlamento kosovaro, che Albania e Kosovo potrebbero avere in futuro un unico capo dello stato. "Proprio in questa dichiarazione – ha replicato oggi Popovic – emerge il vero obiettivo del Kosovo e di tutti coloro che hanno sostenuto tale obiettivo vergognoso: ridisegnare i confini nella regione a vantaggio degli albanesi e provocare nuove tensioni e conflitti nei Balcani". La Serbia, ha ancora detto il ministro, è aperta al dialogo con gli albanesi per individuare una soluzione sostenibile allo status del Kosovo, che sia però in linea con la Risoluzione 1244 dell'Onu. (segue) (Res)