Serbia: ministro Esteri Dacic, Occidente "nasconde la testa sotto la sabbia" su politiche pro Grande Albania (3)

- "Per questo ho proposto e propongo che il confine fra di noi e la Grande Albania vada tracciato in Kosovo, là dove l'estensione (di una Grande Albania) va fermata", ha osservato aggiungendo che si tratta di una grave minaccia alla sicurezza e alla pace di tutte le popolazioni nei Balcani. La comunità internazionale, ha concluso Vulin, deve mostrare determinazione del tutelare la pace nella regione. Le dichiarazioni pronunciate dal premier albanese Edi Rama su una possibile presidenza unica per Kosovo e Albania "sono contro la pace nella regione" anche secondo il ministro della Serbia per l'Innovazione, Nenad Popovic. In tali dichiarazioni, ha detto oggi Popovic in una nota rilanciata dalla stampa locale, "emerge il vero obiettivo del Kosovo e di tutti coloro che hanno sostenuto tale obiettivo vergognoso: ridisegnare i confini nella regione a vantaggio degli albanesi e provocare nuove tensioni e conflitti nei Balcani". (segue) (Seb)